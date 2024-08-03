Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 00:06

Чешский дуэт Махач и Синякова выиграли золотую медаль в миксте на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Чешские теннисисты Томаш Махач и Катержина Синякова стали олимпийскими чемпионами в миксте на Олимпийских играх в Париже.

В финале дуэт обыграл китайскую пару Чжан Чжичжэнь / Синьюй Ван в трех сетах 6:2, 5:7, 10:8. Матч длился 1 час 18 минут.

В игре за бронзовые медали канадцы Феликс Оже-Альяссим и Габриэла Дабровски победили пару из Нидерландов Деми Схурс / Уэсли Колкоф со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Микст

Парный разряд

Финал

Катержина Синякова / Томаш Махач (Чехия) — Чжан Чжичжэнь / Синьюй Ван (Китай) — 6:2, 5:7, 10:8

Матч за 3-е место

Феликс Оже-Альяссим / Габриэла Дабровски (Канада) — Деми Схурс / Уэсли Колкоф (Нидерланды) — 6:3, 7:6 (7:2)

«Stade Roland Garros»

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
Теннис
Олимпиада
1
Обсудить
Читайте также
Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпиады в Париже
Звезды спорта раскритиковали женский бокс на Олимпиаде в Париже
В трансляции Олимпиады в Париже перепутали флаги РФ и СССР
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Песков прокомментировал бой боксера-трансгендера со спортсменкой на ОИ
Песков: дети Дульцевых лишь в самолете узнали, что они русские
Популярное видео
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович рассказал, как долго ждал выхода в финал Олимпиады