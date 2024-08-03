Чешский дуэт Махач и Синякова выиграли золотую медаль в миксте на Олимпиаде-2024

Чешские теннисисты Томаш Махач и Катержина Синякова стали олимпийскими чемпионами в миксте на Олимпийских играх в Париже.

В финале дуэт обыграл китайскую пару Чжан Чжичжэнь / Синьюй Ван в трех сетах 6:2, 5:7, 10:8. Матч длился 1 час 18 минут.

В игре за бронзовые медали канадцы Феликс Оже-Альяссим и Габриэла Дабровски победили пару из Нидерландов Деми Схурс / Уэсли Колкоф со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Микст

Парный разряд

Финал

Катержина Синякова / Томаш Махач (Чехия) — Чжан Чжичжэнь / Синьюй Ван (Китай) — 6:2, 5:7, 10:8

Матч за 3-е место

Феликс Оже-Альяссим / Габриэла Дабровски (Канада) — Деми Схурс / Уэсли Колкоф (Нидерланды) — 6:3, 7:6 (7:2)

«Stade Roland Garros»