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Париж-2024

Сегодня, 12:04

Чесноков назвал преимущество Андреевой и Шнайдер над соперницами финала Олимпиады

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков оценил шансы Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер выиграть золото Олимпийских игр-2024 в парном разряде.

В финальном матче россиянки сразятся с итальянским дуэтом Ясмин Паолини/Сара Эррани.

«Андреева и Шнайдер от матча к матчу играли все лучше и лучше. Диана играет очень мощно, оказывает давление на соперниц, Мирра очень хорошо видит корт. У Эррани слабая подача, ее довольно легко пробить, в этом будет преимущество наших теннисисток

Я думаю, у Андреевой и Шнайдер есть хорошие шансы на победу. При этом финальная игра может быть не похожа на все остальные. Бывает, уверенно разносишь своих соперников, а в финале показываешь тусклую игру, и, наоборот, с трудом доходишь до этой стадии, а потом ловишь кураж», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Финальная встреча пройдет в воскресенье, 4 августа.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Андрей Чесноков
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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