Чесноков: «Сафиуллину будет крайне тяжело обыграть Алькараса»

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о выступлении Романа Сафиуллина на Олимпиаде в Париже.

«Сафиуллин очень хорошо сыграл против Этчеверри. Я даже не ожидал, что он пройдет первый круг. Ему достался сложный соперник. Сейчас ему будет противостоять Алькарас, который является фаворитом в этом матче. Не знаю, что Сафиуллин предпримет против него. Сейчас Роман раскочегарился и играет очень хорошо. В прошлом году они встречались, и тогда Сафиуллин победил Алькараса в двух сетах. Но сейчас карлос уверен в себе и находится в хорошей форме. Роману будет крайне сложно обыграть его», — сказал Чесноков «СЭ».

Россиянин сыграет с Карлосом Алькарасом в 1/8 финала олимпийского турнира в среду, 31 июля. Соревнования проходят на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».