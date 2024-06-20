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Париж-2024

Сегодня, 00:44

Чесноков предположил, кто из российских теннисистов имеет наибольшие шансы завоевать медаль на Олимпиаде-2024

Алина Савинова
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Заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков оценил шансы российских теннисистов на завоевание медалей на Олимпиаде в Париже.

Ранее пресс-служба ФТР сообщила, что на Олимпиаде в Париже Россию представят теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев, а также Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.

«На мой взгляд, ближе всего к возможности завоевать олимпийскую медаль из россиян будут Медведев, Андреева и Шнайдер. Если кто-то получит одну из медалей — не важно, золото, серебро или бронзу — это уже будет хороший результат. Хотя бы одна бронза на всех — уже будет неплохо. Может, для кого-то это слышится как-то скептически, но для меня это более реально», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: Vprognoze
Андрей Чесноков
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