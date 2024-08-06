Чесноков заявил, что Шнайдер и Андреева провалили финал Олимпиады

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева показали провальную игру в финале олимпийского турнира в женском парном разряде. В финале онипроиграли итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

- Честно говоря, я очень расстроился финалу. Девочки выиграли первый сет со счетом 6:2, потом на подаче Шнайдер вели 40:0, и вдруг что-то случилось. К сожалению, они провалили этот финал. Мне непонятно, почему они не использовали свечки против двух маленьких девочек, хотя с другими соперницами часто их исполняли, и это приносило плоды.

Я думал, что Диана и Мирра дожмут, но не получилось. Очень досадное и обидное поражение. Конечно, медаль — это потрясающий результат, тем более в таких условиях, когда нас притесняют, но хотелось большего, — сказал Чесноков ТАСС.

Теннисистки впервые принимали участие в Олимпиаде. Серебро Андреевой и Шнайдер стало первым для России на Играх-2024.