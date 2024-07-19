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Париж-2024

Сегодня, 11:05

Циципас надеется осуществить свою мечту и завоевать медаль на Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
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12-я ракетка мира Стефанос Циципас заявил, что Олимпиада имеет для него особое значение из-за его греческого происхождения.

«Греция и Олимпийские игры — это как хлеб с маслом. Об Олимпиаде я мечтал с тех пор, как начал играть в теннис. После того, как я взял в руки теннисную ракетку, всегда хотел быть спортсменом, который участвует в чем-то подобном. И, конечно, стремиться к медали — это нечто необыкновенное. Так что моя мечта продолжает существовать, и мой путь к ней медленно выстраивается. Для меня лучшим исходом является возвращение с Игр с медалью», — сказал Циципас в интервью Stats Perform.

В начале июля Циципас сообщил, что сыграет в паре со своим братом Петросом на Олимпийских играх 2024 года.

Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа. Соревнования по теннису на Играх пройдут с 27 июля по 4 августа.

Теннис
Олимпиада
Стефанос Циципас
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