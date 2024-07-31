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Париж-2024

Сегодня, 18:30

Китайская теннисистка Циньвэнь обыграла Кербер и вышла в полуфинал Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале Олимпиады-2024 обыграла немку Ангелик Кербер со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 3 часа 7 минут. На счету 21-летней китаянки 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В полуфинале Циньвэнь встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Дэниэлл Коллинз (США).

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

1/4 финала

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Ангелик Кербер (Германия) — 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (8:6)

Stade Roland Garros.

Анжелика Кербер
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