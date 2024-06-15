Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 10:20

Медведев: «Не мне говорить, правильно ли участвовать в Олимпиаде в качестве нейтрального спортсмена»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился мыслями о том, что отечественные спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Париже только в нейтральном статусе.

«Я ехал в Токио с относительно небольшой мотивацией, как на обычный турнир АТР-тура. Но на самом деле меня очень впечатлила атмосфера, проживание в олимпийской деревне. И теперь мне не терпится повторить этот опыт. Не мне говорить, правильно ли участвовать в качестве нейтрального спортсмена, но я поеду на Игры для себя и выложусь по максимуму», — приводит пресс-служба АТР слова Медведева.

13 июня стало известно, что ITF допустила всех россиян к участию в Олимпиаде в Париже. Согласно рейтингу, на Игры у мужчин должны отправиться Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, у женщин — Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Однако позже официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил, что организация продолжает процесс проверки соответствия российских и белорусских теннисистов нейтральному статусу.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/not-up-to-me-to-say-if-its-right-medvedev-on-participation-of-russians-at-olympics
Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
Евро-2024 стартует в пятницу матчем Германия — Шотландия
Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову остановить конфликт на Украине
Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске скончались в больнице
Самый молодой гол, первое удаление за дикий фол и заявка бундестим на победу на Евро-2024. Что случилось в матче Германия – Шотландия
Украинские СМИ сообщили об убийстве в Виннице двух блогерш
Сийярто сообщил о принятии ЕС условий Венгрии о вступлении в объединение Украины
Популярное видео
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Федерер: «Я не оказал Джоковичу уважения, которого он заслуживал»
Янчук: «Джокович уже не такой прыткий, скоростной и стабильный. Ему пора уходить»
Алькарас: «Не имеет значения, чего я достиг в 21 год, если я застопорюсь»
Алькарас: «Смогу ли я выиграть 24 турнира «Большого шлема»? Надеюсь на это»
Виландер: «Алькарас может стать следующим Джоковичем»
Чесноков считает, что у поколения Медведева, Зверева и Рублева есть шансы выиграть турниры «Большого шлема»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Янчук: «Думаю, никаких проблем у российских теннисистов на Олимпиаде не будет, так как наших игроков любят во всем мире»