Медведев — об участии в Олимпиаде: «Для меня это было очень легкое решение»

Российский теннисист Даниил Медведев подтвердил, что готов участвовать в Олимпийских играх в Париже.

«Для меня это было очень легкое решение. В Токио мне нравилась атмосфера, мне нравилось находиться там и играть. В Париже все будет по-другому. Потому что на Играх в Токио был COVID-19, не было зрителей, закрытая атмосфера, и мне это нравилось. Так что я уверен, что в Париже будет еще веселее.

Я знаю, что ради личной карьеры лучше поехать в Канаду, подготовиться к кортам с твердым покрытием и так далее. Когда мне исполнится 40, я могу сказать, что играл на Олимпийских играх в Токио, Олимпийских играх в Париже, Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Мне было очень весело в моей жизни, моей карьере, тогда я буду счастлив», — приводит TennisNow слова Медведева.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир на Играх будет проводиться с 27 июля по 4 августа.