Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 17:56

Дегтярев заявил, что Андреева и Шнайдер получат по 2,5 миллиона рублей за серебро Олимпиады

Камила Абдурахманова
Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал сумму премиальных российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер за выступление на Олимпиаде в Париже.

«Наши серебряные призеры Игр в Париже, теннисистки, получат по 2,5 миллиона рублей. Это решение принято. Тренерский штаб тоже по 2,5 миллиона, потому что мы должны поощрять наших героев спорта. Это очень важно», — приводит слова Дегтярева matchtv.ru.

В финале Игр 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер проиграли итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини со счетом 6:2, 1:6, 7:10. Завоеванная ими серебряная медаль стала единственной для России в Париже.

На Олимпийских играх в столице Франции российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Всего в соревнованиях приняли участие 15 россиян.

Источник: Матч ТВ
1
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Михаил Дегтярев
Читайте также
В Госдуме предложили штрафовать россиян за дарение алкоголя
Нападающий «Локомотива» Воробьев выложил фото с убитыми зайцами
В МИДе назвали разоблачения генерала Кириллова угрожающими для противников РФ
Трамп хочет мира, а ЕС — усилить поддержку Украины. Что пишут СМИ
Станкович в Сербии попал в скандал. Что происходит в «Спартаке» 17-12-2024
Американский хоккеист Уитни призвал допустить сборную России до Олимпиады
Сегодня
Вчера
Неделя