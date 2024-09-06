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Париж-2024

Сегодня, 18:25

Диана Шнайдер рассказала о реакции на слова про предателей и бомжей

Игорь Рабинер
Обозреватель
Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская теннисистка Диана Шнайдер в интервью «СЭ» прокомментировала критику в адрес спортсменов, которые поехали на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер называли олимпийцев иноагентами и бомжами.

— Некоторые бывшие спортсмены-олимпийцы, сейчас входящие в органы власти, руководители федераций и тренеры, которые на предыдущих Олимпиадах спокойно руководили сборной, также выступавшей без флага и гимна, называли приехавших в Париж россиян «предателями» и «бомжами». Залезали в соцсети, видели это?

— Что-то видела. Но у нас такой вид спорта, что много и доброжелательных болельщиков, и лестных комментариев. Поэтому не особо реагировали на негатив. Мы с мамой прочитали, посмеялись, обсудили и забыли.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. «После финала Олимпиады разрыдалась. Успокаивала Мирра: «Нам еще на награждение выходить, надо хорошо выглядеть!» Интервью Дианы Шнайдер

Шнайдер в паре с Миррой Андреевой завоевала серебро на летней Олимпиаде-2024. Игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа.

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева

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