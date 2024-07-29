Шнайдер не сумела выйти в 1/8 финала Олимпийского турнира

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла китаянке Ван Сиюй во втором круге Олимпийского турнира в Париже — 3:6, 1:6.

Игра продолжалась 1 час 16 минут.

Шнайдер сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт. На счету китаянки ни одной подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

В 1/8 финала Ван Сиюй сыграет с Игой Свентек из Польши.

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Париж (Франция)

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2-й круг

Ван Сиюй (Китай) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:3, 6:1.