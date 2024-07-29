Шнайдер не сумела выйти в 1/8 финала Олимпийского турнира

Сегодня, 14:28
Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла китаянке Ван Сиюй во втором круге Олимпийского турнира в Париже — 3:6, 1:6.
Игра продолжалась 1 час 16 минут.
Шнайдер сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт. На счету китаянки ни одной подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
В 1/8 финала Ван Сиюй сыграет с Игой Свентек из Польши.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Ван Сиюй (Китай) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:3, 6:1.