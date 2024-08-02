Свищев: «Финал Олимпийских игр — большое достижение для теннисисток, и почетно для всего российского спорта»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финал турнира в парном разряде на Олимпиаде-2024 в Париже.

«То, что наши молодые девушки попали в финал Олимпийских игр — большое достижение для них, и почетно для всего российского спорта. Им удалось в сложнейшей обстановке сконцентрироваться на Играх. Я не говорю о серебряной медали. Говорил бы о золотой — сейчас нам она очень нужна. Девчонки могут на драйве, на юности это сделать. Они — именитые спортсменки. У них должно это получится. Девчонки должны почувствовать нашу поддержку. Желаем им удачи!» — сказал Свищев «СЭ».

За золотую медаль в парном разряде Андреева и Шнайдер сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини, которые являются третьими «сеяными» на турнире. Финал состоится 4 августа.