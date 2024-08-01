Векич сыграет с Чжэн в финале турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024

Хорватская теннисистка Донна Векич победила Анну Шмидлову из Словакии в полуфинале турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024 — 6:4, 6:0.

Матч длился 1 час 6 минут. Векич за игру сделала 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. У Шмидловой — 2 эйса и 3 двойные ошибки.

21-я ракетка мира Векич вышла в финал Олимпиады и встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Шмидлова поборется за бронзовую медаль с полькой Игой Свентек.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

1/2 финала

Донна Векич (Хорватия) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:4, 6:0

«Stade Roland Garros».