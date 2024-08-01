Векич сыграет с Чжэн в финале турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024

1 августа, 23:48
Хорватская теннисистка Донна Векич победила Анну Шмидлову из Словакии в полуфинале турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024 — 6:4, 6:0.
Матч длился 1 час 6 минут. Векич за игру сделала 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. У Шмидловой — 2 эйса и 3 двойные ошибки.
21-я ракетка мира Векич вышла в финал Олимпиады и встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Шмидлова поборется за бронзовую медаль с полькой Игой Свентек.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
1/2 финала
Донна Векич (Хорватия) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:4, 6:0
«Stade Roland Garros».