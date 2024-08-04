В мужском теннисном финале на Олимпиаде в Париже сыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас. Матч за золотую медаль пройдет на корте «Филиппа Шатрие» теннисного комплекса «Ролан Гаррос» в воскресенье, 4 августа. Начало — после 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады. В России федеральные телеканалы не покажут Игры в Париже. Трансляцию можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по регистрации (комментарии доступны на английском языке).

37-летний Джокович — 2-я ракетка мира. 21-летний Алькарас — 3-й номер рейтинга ATP.

В истории очных противостояний ничья 3-3. Последний раз теннисисты встречались в финале Уимблдона-2024, титул забрал испанец — 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).