Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 07:30

Новак Джокович — Карлос Алькарас: прямая трансляция финала Олимпиады начнется в 14.30

Джокович и Алькарас сыграют в мужском финале теннисного турнира Олимпиады
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карлос Алькарас и Новак Джокович.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

В мужском теннисном финале на Олимпиаде в Париже сыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас. Матч за золотую медаль пройдет на корте «Филиппа Шатрие» теннисного комплекса «Ролан Гаррос» в воскресенье, 4 августа. Начало — после 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады. В России федеральные телеканалы не покажут Игры в Париже. Трансляцию можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по регистрации (комментарии доступны на английском языке).

37-летний Джокович — 2-я ракетка мира. 21-летний Алькарас — 3-й номер рейтинга ATP.

В истории очных противостояний ничья 3-3. Последний раз теннисисты встречались в финале Уимблдона-2024, титул забрал испанец — 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

Теннис
Олимпиада
Карлос Алькарас
Новак Джокович
0
Читайте также
Дзюдоист из Афганистана попался на допинге на Олимпиаде
Гимнастка зарабатывает миллионы, но не участвует в Олимпиаде
Экономист назвала размер средней пенсии в России
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Суд в Вашингтоне возобновил рассмотрение дела Трампа о вмешательстве в выборы
Названы доходы россиян для покупки однокомнатной квартиры по семейной ипотеке
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Синнер о том, что пропустил Олимпиаду: «Мое сердце разбито. Игры были одной из моих главных целей в сезоне»