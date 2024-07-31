Джокович вышел в четвертьфинал Олимпийских игр в Париже и встретится с Циципасом

2-я ракетка мира серб Новак Джокович стал вторым четвертьфиналистом теннисного турнира на Олимпиаде в Париже.

В матче третьего круга представитель Сербии за 1 час 37 минут обыграл немца Доминика Кепфера со счетом 7:5, 6:3. Джокович за игру 5 раз подал навылет, не допустил ни одной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету его соперника 7 эйсов, 2 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 2.

В четвертьфинале одиночного разряда серб встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который ранее выбил аргентинца Себастьяна Баэса (7:5, 6:1). 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» ведет со счетом 11-2 в очных поединках с греком.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

3-й круг

Новак Джокович (Сербия) — Доминик Кепфер (Германия) — 7:5, 6:3

«Stade Roland Garros».