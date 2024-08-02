Джокович сыграет с Музетти в матче полуфинала олимпийского теннисного турнира 2 августа

Сербский теннисист Новак Джокович сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти в матче 1/2 финала олимпийского теннисного турнира в пятницу, 2 августа. Игра состоится на корте Филиппа Шатрие теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Начало — в 20.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке соревновательного дня Олимпиады. В России федеральные телеканалы не покажут Игры в Париже. Трансляцию матча Джокович — Музетти можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по быстрой регистрации (комментарии доступны на английском языке).

Победитель этой пары сыграет в финале с Карлосом Алькарасом.

Джокович — 2-я ракетка мира. Музетти — 16-й номер рейтинга ATP.

Сербский теннисист — бронзовый призер Олимпиады-2008 в Пекине в одиночном разряде.