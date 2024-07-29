Джокович обыграл Надаля на Олимпийском турнире

Сербский теннисист Новак Джокович победил испанца Рафаэля Надаля во втором круге Олимпийского турнира в Париже — 6:1, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 44 минуты.

Джокович сделал 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету испанца 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

В 1/8 финала серб встретится с победителем пары Доминик Кепфер (Германия) — Маттео Арнальди (Италия).

Теннис

Париж (Франция)

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Одиночный разряд

2-й круг

Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:1, 6:4