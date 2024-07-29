Джокович обыграл Надаля на Олимпийском турнире

Сегодня, 16:38
Сербский теннисист Новак Джокович победил испанца Рафаэля Надаля во втором круге Олимпийского турнира в Париже — 6:1, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 44 минуты.
Джокович сделал 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету испанца 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.
В 1/8 финала серб встретится с победителем пары Доминик Кепфер (Германия) — Маттео Арнальди (Италия).
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:1, 6:4