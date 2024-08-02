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Париж-2024

Сегодня, 23:20

Джокович рассказал, как долго ждал выхода в финал Олимпиады

Виктория Кравченко
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что ждал 20 лет выхода в финал Олимпийских игр. Спортсмен победил итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале турнира — 6:4, 6:2.

«Я ждал этого почти 20 лет. Я сыграл на четырех Олимпиадах, это мои пятые Игры, и я ни разу не проходил стадию полуфинала. Я проиграл три полуфинала на предыдущих турнирах. Мне удалось преодолеть это серьезное препятствие», — цитирует Джоковича сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Джокович впервые в карьере вышел в финал Олимпиады в одиночном разряде. За золото Парижа-2024 он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Матч состоится 4 августа.

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Джокович впервые вышел в финал Олимпиады и сыграет с Алькарасом за золото