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Париж-2024

Сегодня, 03:25

Джокович стал первым игроком, выигравшим 15 матчей на Олимпиаде с момента возвращения тенниса на Игры

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович одержал 15-ю победу на Олимпиаде в мужском одиночном разряде, обыграв во втором круге Игр-2024 испанца Рафаэля Надаля (6:1, 6:4).

Как сообщает Opta Ace, Джокович стал первым игроком, выигравшим 15 матчей в мужском одиночном разряде на Олимпиаде с момента возвращения тенниса в программу летних Игр в Сеуле в 1988 году.

Также 37-летний серб стал игроком с наибольшим количеством побед над одним соперником в Открытой эре — 31 победа против Надаля.

В третьем круге Олимпиады-2024 Джокович сыграет с Домиником Кепфером (Германия).

Теннис
Олимпиада
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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