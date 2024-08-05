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Париж-2024

Сегодня, 00:02

Джокович заявил, что хочет сыграть на Олимпиаде-2028

Игнат Заздравин
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото AFP
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Сербский теннисист Новак Джокович признался, что не планирует завершать карьеру после завоевания золота на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Это, вероятно, самый большой спортивный успех, который у меня когда-либо был, и самое особенное чувство. До сегодняшнего дня я думал, что испытывал лучшие чувства, когда нес флаг моей страны на церемонии открытия Олимпиады в 2012 году.

Сейчас, когда в 37 я противостою 21-летнему игроку, который вероятно является лучшим в мире на данный момент, я могу сказать, что это самый большой спортивный успех в моей карьере.

Я хочу сыграть в Лос-Анджелесе, мне нравится представлять свою страну на Олимпийских играх и Кубке Дэвиса», – приводит слова Джоковича France24.

37-летний Джокович впервые в карьере взял золото Олимпиады. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Олимпийских игр-2008 в Пекине.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе (США) в 2028 году.

Теннис
Олимпиада
Новак Джокович
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