Джокович заявил, что хочет сыграть на Олимпиаде-2028

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что не планирует завершать карьеру после завоевания золота на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Это, вероятно, самый большой спортивный успех, который у меня когда-либо был, и самое особенное чувство. До сегодняшнего дня я думал, что испытывал лучшие чувства, когда нес флаг моей страны на церемонии открытия Олимпиады в 2012 году.

Сейчас, когда в 37 я противостою 21-летнему игроку, который вероятно является лучшим в мире на данный момент, я могу сказать, что это самый большой спортивный успех в моей карьере.

Я хочу сыграть в Лос-Анджелесе, мне нравится представлять свою страну на Олимпийских играх и Кубке Дэвиса», – приводит слова Джоковича France24.

37-летний Джокович впервые в карьере взял золото Олимпиады. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Олимпийских игр-2008 в Пекине.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе (США) в 2028 году.