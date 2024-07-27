Александрова и Веснина сыграют с Муховой и Носковой в олимпийском теннисном турнире 27 июля

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Елена Веснина сыграют с чешками Каролиной Муховой и Луизой Носковой в первом круге олимпийского теннисного турнира в парном разряде в субботу, 27 июля. Игра пройдет на одном из кортов теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Ориентировочное время начала — после 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Олимпиады в Париже. В России федеральные телеканалы не стали приобретать права на показ Игр. Трансляцию матча покажут на официальном сайте МОК. Также следить за игрой можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

29-летняя Александрова дебютирует на Олимпиаде. 37-летняя Веснина уже в 5-й раз в карьере сыграет на Играх. Елена — олимпийская чемпионка в паре с Екатериной Макаровой и серебряный призер в миксте с Асланом Карацевым.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.