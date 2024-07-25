Экс-первая ракетка мира Кербер завершит карьеру после Олимпиады-2024 в Париже

Бывшая первая ракетка мира немецкая теннисистка Анжелика Кербер завершит карьеру после Олимпийских игр-2024 в Париже.

«Перед началом Олимпиады я уже могу сказать, что никогда ее не забуду, потому что это будет мой последний профессиональный турнир в качестве теннисистки. Я люблю этот спорт всем сердцем и благодарна за воспоминания и возможности, которые он мне дал.

В детстве я могла только мечтать вырасти с ракеткой в руках и дойти до такого уровня. Теперь же я выделю время, чтобы впитать каждую секунду последних матчей на корте. Спасибо всем за поддержку. Она очень многое значит для меня», — написала Кербер в своих социальных сетях.

36-летняя Кербер 14 раз выигрывала турниры WTA в одиночном разряде. Также на ее счету серебро Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро и выход в финал Кубка Федерации (2014) в составе сборной Германии.