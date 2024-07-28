11-я ракетка мира Остапенко вылетела из турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024

Латвийка Елена Остапенко проиграла колумбийке Камиле Осорио в первом круге турнира в одиночном разряде на Олимпийских играх 2024 года в Париже — 4:6, 3:6. Матч длился 1 час 35 минут. Во втором круге Осорио встретится с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Лаура Пигосси (Бразилия). Теннис Париж (Франция) Олимпийские игры Женщины Одиночный разряд 1-й круг Камила Осорио (Колумбия) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:4, 6:3 Анна Шмидлова (Словакия) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:4, 6:2 Чжэн Циньвэнь (Китай) — Сара Эррани (Италия) — 6:0, 6:0 Даниэль Коллинз (США) — Лаура Зигемунд (Германия) отказ второго игрока — 6:3, 2:0 «Stade Roland Garros».