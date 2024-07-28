11-я ракетка мира Остапенко вылетела из турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024

Сегодня, 17:36
Латвийка Елена Остапенко проиграла колумбийке Камиле Осорио в первом круге турнира в одиночном разряде на Олимпийских играх 2024 года в Париже — 4:6, 3:6.
Матч длился 1 час 35 минут.
Во втором круге Осорио встретится с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Лаура Пигосси (Бразилия).
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Камила Осорио (Колумбия) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:4, 6:3
Анна Шмидлова (Словакия) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:4, 6:2
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Сара Эррани (Италия) — 6:0, 6:0
Даниэль Коллинз (США) — Лаура Зигемунд (Германия) отказ второго игрока — 6:3, 2:0
«Stade Roland Garros».