Веснина назвала чудом серебро Шнайдер и Андреевой на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка в паре Елена Веснина в интервью «СЭ» поделилась мнением о выступлении Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой на Олимпиаде 2024 в Париже.

— Общались с Дианой и Миррой после проигранного на Олимпиаде финала?

— Я просто поздравила девочек с медалью. Особо мы не общались после той игры, так как они были расстроены. Все-таки поражение есть поражение, тем более в финале... Это самое обидное. Но, я думаю, девчонки понимают, что заслужить серебряную медаль Олимпиады, впервые встав в пару с человеком, — это чудо из чудес, которое редко, но случается на Олимпийских играх.

— Как бы вы оценили выступление российских теннисистов на Олимпиаде и свое, в частности?

— По себе скажу, что мы могли сыграть лучше. Нам где-то не хватило сыгранности с Катей Александровой. Первый круг всегда получается немного нервным, и очень важно это преодолеть. Но у нас, к сожалению, этого сделать не получилось. Если же говорить об остальных, то выступление девчонок (Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. — Прим. «СЭ»), это было что-то невероятное. Честно вам скажу, мало кто этого ожидал.

Все в основном настраивались на одиночный разряд и очень надеялись, что у девчонок что-нибудь получится именно в одиночке. Но олимпийский турнир не такой простой, и когда ты больше всего ожидаешь от кого-то результатов, то часто случаются различные сюрпризы. Здорово, что Диана и Мирра смогли настроиться после своих поражений в одиночном разряде и вложили все свои силы, чтобы войти в финал среди пар. Вообще играть в финале Олимпийских игр — это что-то невероятное. Это самый важный финал, который может случиться с тобой лишь раз в жизни.

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер в финале Олимпиады уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани (6:2, 1:6, 7:10) и стали обладательницами серебряных медалей. Они оказались для российских спортсменов единственными в Париже.

(Денис Сафронов)