Веснина: «Уже какую Олимпиаду подряд российские спортсмены демонстрируют уровень тенниса в стране»

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировал выход Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой в финал Олимпийских игр-2024 в парном разряде.

«Можно с уверенностью сказать, что Андреева и Шнайдер не зря ехали на Олимпиаду, несмотря на все сложности. Уже какую Олимпиаду подряд наши спортсмены показывают, на каком уровне теннис в России. Каждый раз хотя бы одна медаль, но в зачете у нас есть. Это говорит о многом», — приводит слова Весниной Sport24.

В финале парного разряда Игр в Париже Шнайдер и Андреева встретятся с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Матч пройдет 4 августа.