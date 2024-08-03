Веснина: «Андреева и Шнайдер — просто фантастические»

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина прокомментировал выход Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финал Олимпийских игр-2024 в Париже.

«Диана и Мирра — просто фантастические! Они играют настолько вдохновленно и мотивированно, что одно удовольствие смотреть — нашли друг друга. Да, до турнира у них не было сыгранности, но это Олимпийские игры. Тут важны мотивация и желание обеих напарниц. Было видно, как сильно Мирра и Диана хотели сыграть на этой Олимпиаде. От них можно машины заряжать, искры летели — настолько они заряжены на победу. Рада, что девчонки вышли в финал, и уверена, что им этого мало. Диана и Мирра будут бороться за золото, для этого есть все шансы.

Как не перегореть? Прежде всего, нужно думать о своей игры. Ты выходишь на корт и действуешь от розыгрыша к розыгрышу, а не строишь далеко идущие планы. Нужно играть, как обычный матч, и фокусироваться на тех ударах, которые твои, и ты их не отдашь. Сделать это будет безумно сложно, но девчонки с этим справятся», — цитирует Sport24 Веснину.