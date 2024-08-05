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Париж-2024

Сегодня, 10:00

Веснина назвала Джоковича величайшим спортсменом в истории: «В одном ряду с Месси, Пеле и Джорданом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Российская теннисистка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу Новака Джоковича в финале Олимпиады-2024 в Париже над Карлосом Алькарасом.

«Я смотрела со слезами на глазах. Новак рыдал, и у меня были слезы от того, какая радость за него. Многие сомневались в нем. Но и на самом деле, Алькарас был явный фаворит финала. Но Новак любит рушить стереотипы и совершать невозможное. Он в этом финале был невероятно собран, сконцентрирован. Даже Алькарас не ожидал, что финал будет таким упорным. Потому что финал Уимблдона сложился легко для него. Но здесь была совершенно другая история. Джокович за счет бойцовских качеств добился победы», — сказала Веснина «СЭ».

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Также Веснина заявила, что считает Джоковича величайшим спортсменом в истории.

«Он величайший. Теперь все стоят за ним по результатам. Сейчас он, наверное, и величайший спортсмен в истории. Он в одном ряду с Месси, Джорданом и Пеле. Он вошел в касту спортсменов, у которых есть все награды», — добавила Веснина.

37-летний Джокович впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Олимпиады-2008 в Пекине.

Теннис
Елена Веснина
Новак Джокович
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