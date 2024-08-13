Веснина: «Олимпиада в Париже получилась противоречивой во многих смыслах»

Олимпийская чемпионка в паре Елена Веснина в интервью «СЭ» поделилась мнением об Играх в Париже.

— Какие впечатления у вас от Игр в Париже в сравнении с предыдущими Олимпиадами?

— Завершившаяся Олимпиада очень противоречивая во многих смыслах. Мне понравилось то, что мы играли на кортах «Ролан Гаррос», все-таки они лучшие в мире, равно как и стадион. Что касается условий в Олимпийской деревне, то возникали разные нюансы. Как мне показалось, в Токио кровати были удобнее. Плюс сказывалось отсутствие кондиционеров, и это вызывало дискомфорт. Все-таки в Париже как минимум пару дней стояла невыносимая жара.

В Токио тоже имелись свои нюансы из-за коронавируса, но в плане организации японцы молодцы и сделали все очень четко. А в Париже, конечно, были свои небольшие недочеты. Но в целом Олимпиада — это всегда праздник спорта, и когда ты туда приезжаешь, то понимаешь, что едешь за медалями. Все находятся в одинаковых условиях. Поэтому ты адаптируешься максимально быстро и не страдаешь, а готовишься к своему матчу.

— Следили ли вы за церемонией закрытия Олимпиады?

— Честно: не полностью. Видела отрывки.

— Но можно ли сказать, что церемония закрытия получилась менее скандальной, нежели церемония открытия?

— Да, с этим я соглашусь. Не стали организаторы в этот раз рисковать.

Церемония закрытия Игр-2024 прошла в воскресенье, 11 августа, на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Российские спортсмены не принимали участия в мероприятии.

(Денис Сафронов)