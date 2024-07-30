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Париж-2024

Сегодня, 00:23

Свитолина в трех сетах обыграла Пегулу во втором круге Олимпиады-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Украинская теннисистка Элина Свитолина победила американку Джессику Пегулу во втором круге Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция).

Матч завершился со счетом 4:6, 6:1, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 49 минут.

31-я ракетка мира Свитолина 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету 6-й ракетки мира Пегулы 1 эйс, ни одной двойной и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В третьем круге Игр-2024 Свитолина сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг

Элина Свитолина (Украина) — Джессика Пегула (США) — 4:6, 6:1, 6:3

«Stade Roland Garros».

Теннис
Джессика Пегула
Элина Свитолина
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