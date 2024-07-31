Наварро — о Циньвэнь: «Тяжело играть с соперником, которого не уважаешь. Она ведет себя грубо»

Американская теннисистка Эмма Наварро заявила, что не уважает китаянку Чжэн Циньвэнь. Наварро проиграла Циньвэнь (7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 1:6) в третьем круге Олимпиады-2024.

«На мой взгляд, она ведет себя довольно грубо. В раздевалке не очень-то царит дух товарищества. Тяжело играть с соперником, которого не уважаешь. Но, надо отдать ей должное, в конце она показала хороший теннис. Она играла лучше меня, так что поздравляю ее», — приводит слова Наварро Marca.

В четвертьфинале Олимпиады Циньвэнь сыграет с немкой Анжеликой Кербер. Матч запланирован на среду, 31 июля.