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Париж-2024

Сегодня, 22:20

Маррей: «Мне всегда нравилось приходить на церемонии открытия. Это великолепно»

Ана Горшкова
Корреспондент
Энди Маррей на церемонии открытия Игр-2024.
Фото Reuters
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Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде Энди Маррей поделился эмоциями от церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже.

«Мне это нравится. Мне всегда нравилось приходить на церемонии открытия, просто быть рядом с другими спортсменами. Это великолепно. Поскольку это мой последний турнир, я хочу получить от него максимум удовольствия. Я бы не пропустил сегодняшний вечер», — приводит слова Маррея Sky Sports.

Ранее 37-летний Маррей объявил, что предстоящая Олимпиада станет последним турниром в его профессиональной карьере. Также он снялся с одиночного турнира Игр-2024 и выступит в парном разряде вместе с Дэном Эвансом.

Британский теннисист является единственным в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде.

«СЭ» ведет трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2024.

Теннис
Олимпиада
Энди Маррей
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