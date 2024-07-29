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Сегодня, 10:52

Энди Роддик раскритиковал правила Олимпиады: «Это абсурд»

Виктория Кравченко
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Бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик недоволен правилами Олимпиады по поводу запасных игроков в основном турнире мужского одиночного разряда.

«Это абсурд. Игроки, которые вообще даже не играют или не могут играть в одиночке на высоком уровне, получают возможность сыграть. Это глупо», — написал Роддик в соцсети.

Ранее серб Новак Джокович раскритиковал тот факт, что снявшегося Энди Маррея в одиночном разряде заменил парник Мэттью Эбден, который играл в одиночном разряде в 2022 году.

Карлос Алькарас также заявил, что так не должно быть.

Теннис
Олимпиада
Энди Роддик
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