Энди Роддик раскритиковал правила Олимпиады: «Это абсурд»

Бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик недоволен правилами Олимпиады по поводу запасных игроков в основном турнире мужского одиночного разряда.

«Это абсурд. Игроки, которые вообще даже не играют или не могут играть в одиночке на высоком уровне, получают возможность сыграть. Это глупо», — написал Роддик в соцсети.

Ранее серб Новак Джокович раскритиковал тот факт, что снявшегося Энди Маррея в одиночном разряде заменил парник Мэттью Эбден, который играл в одиночном разряде в 2022 году.

Карлос Алькарас также заявил, что так не должно быть.