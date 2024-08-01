Кафельников: «Медведев должен был проходить Оже-Альяссима»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал выступление российских теннисистов на Олимпийских играх-2024.

«Я, как и многие другие, считал, что Медведев должен проходить Оже-Альяссима. Я не имею представления, что конкретно не получилось сегодня у Медведева, чтобы победить. Этот вопрос лучше задавать ему. Я уже говорил много раз, что молодцы все те игроки, кто выступил на этой Олимпиаде. Другое дело, что результат не тот, которого бы нам всем хотелось. Но это спорт, все не бывают победителями. К сожалению, на этом турнире получилось вот так», — цитирует «РБ Спорт» Кафельникова.

Все российские теннисисты в мужском и женском одиночных разрядах покинули турнир. В парном разряде выступление продолжают Мирра Андреева и Диана Шнайдер.