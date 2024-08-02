Кафельников отреагировал на выход Андреевой и Шнайдер в финал парного турнира на Олимпиаде-2024

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финал турнира в парном разряде на Играх-2024 в Париже. В 1/2 финала наш дуэт обыграл испанок Кристину Буксу и Сару Соррибес Тормо (6:1, 6:2).

«Игра не важна, важен результат! А он есть. Как минимум, серебряная медаль у России на этой Олимпиаде будет. Но мы надеемся на золото! Не хочу оценивать шансы в финале. Будет день — будет пища», — сказал Кафельников «СЭ».

За золотую медаль в парном разряде Андреева и Шнайдер сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини, которые являются третьими «сеяными» на турнире. Финал состоится 4 августа.