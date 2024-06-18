Федерация тенниса России назвала заявку сборной на Олимпиаду-2024

Сегодня, 21:04
Федерация тенниса России опубликовала состав сборной на Олимпийские игры-2024.
В Париже в одиночном и парном разрядах сыграют 8 россиян.
Мужчины: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Аслан Карацев.
Женщины: Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер.
В парах сыграют: Медведев — Сафиуллин, Котов — Карацев, Андреева — Кудерметова, Александрова — Шнайдер.
Соревнования в теннисе на Олимпийских играх пройдут 27 июля — 4 августа.
На прошлой неделе стало известно, что от участия отказались Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова.
Примечательно, что в заявку попала Шнайдер — девятая ракетка России. Это означает, что кроме Самсоновой от участия отказались Дарья Касаткина, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова.
Кроме того, в парной заявке нет Веры Звонаревой, которая попала в Париж-2024 по рейтингу.