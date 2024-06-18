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Париж-2024

Сегодня, 21:04

Федерация тенниса России назвала заявку сборной на Олимпиаду-2024

Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Федерация тенниса России опубликовала состав сборной на Олимпийские игры-2024.

В Париже в одиночном и парном разрядах сыграют 8 россиян.

Мужчины: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Аслан Карацев.

Женщины: Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер.

В парах сыграют: Медведев — Сафиуллин, Котов — Карацев, Андреева — Кудерметова, Александрова — Шнайдер.

Соревнования в теннисе на Олимпийских играх пройдут 27 июля — 4 августа.

На прошлой неделе стало известно, что от участия отказались Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова.

Примечательно, что в заявку попала Шнайдер — девятая ракетка России. Это означает, что кроме Самсоновой от участия отказались Дарья Касаткина, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова.

Кроме того, в парной заявке нет Веры Звонаревой, которая попала в Париж-2024 по рейтингу.

Аслан Карацев
Вероника Кудерметова
Даниил Медведев
Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
Мирра Андреева
Павел Котов
Роман Сафиуллин
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