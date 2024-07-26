Гауфф нервничает из-за того, что будет нести флаг США вместе с Лебронон Джеймсом на открытии Олимпиады

Американская теннисистка Кори Гауфф поделилась мнением о том, что она вместе с баскетболистом Лебронон Джеймсом будет знаменосцем сборной США на Олимпийских играх в Париже.

«Я видела его лично пару раз, но никогда с ним не встречалась. Меня немного беспокоит разница в росте. Например, где будет моя рука, когда он возьмется за флаг. Я думала, что мы понесем два отдельных флага, но я видела фотографии, и они держат его вместе. Я просто надеюсь, что не уроню его. Это единственное, что важно», — заявила Гауфф.

Гауфф станет самой молодой спортсменкой в истории США, которой доверили нести флаг на олимпийской церемонии. Теннисистке в марте исполнилось 20 лет.

Церемония открытия Олимпиады-2024 пройдет в пятницу, 26 июля. Мероприятие состоится на главной водной артерии — на реке Сене.