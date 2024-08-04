Газзаев пожелал Андреевой и Шнайдер удачи в финале Олимпиады

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от финала теннисного турнира в парном разряде на Играх-2024 в Париже, в котором сыграют россиянки Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

«Наши девочки смогли выйти в финал Олимпиады. Хочется пожелать им удачи и победы», — сказал Газзаев «СЭ».

Финал состоится 4 августа. За золотую медаль в парном разряде Андреева и Шнайдер поборются с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини, которые являются третьими «сеяными» на турнире.

Денис Сафронов