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Париж-2024

Сегодня, 12:30

Газзаев пожелал Андреевой и Шнайдер удачи в финале Олимпиады

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от финала теннисного турнира в парном разряде на Играх-2024 в Париже, в котором сыграют россиянки Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

«Наши девочки смогли выйти в финал Олимпиады. Хочется пожелать им удачи и победы», — сказал Газзаев «СЭ».

Финал состоится 4 августа. За золотую медаль в парном разряде Андреева и Шнайдер поборются с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини, которые являются третьими «сеяными» на турнире.

Денис Сафронов

Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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