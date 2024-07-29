Саккари вышла в третий круг Олимпиады-2024

Сегодня, 16:59
Греческая теннисистка Мария Саккари обыграла китаянку Юань Юэ во втором круге турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024 — 6:2, 6:1.
Матч длился 1 час 6 минут.
Саккари вышла в третий круг и встретится с украинкой Мартой Костюк, которая обыграла француженку Клару Бюрель со счетом 7:6 (7:3), 6:2.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Мария Саккари (Греция) — Юань Юэ (Китай) — 6:2, 6:1
Марта Костюк (Украина) — Клара Бюрель (Франция) — 7:6 (7:3), 6:2
«Stade Roland Garros».