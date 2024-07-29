Саккари вышла в третий круг Олимпиады-2024

Греческая теннисистка Мария Саккари обыграла китаянку Юань Юэ во втором круге турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024 — 6:2, 6:1.

Матч длился 1 час 6 минут.

Саккари вышла в третий круг и встретится с украинкой Мартой Костюк, которая обыграла француженку Клару Бюрель со счетом 7:6 (7:3), 6:2.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг

Мария Саккари (Греция) — Юань Юэ (Китай) — 6:2, 6:1

Марта Костюк (Украина) — Клара Бюрель (Франция) — 7:6 (7:3), 6:2

«Stade Roland Garros».