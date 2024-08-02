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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выходе россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финал Олимпийских игр в Париже.
«Это важнейшая история для развития спорта в стране! Поздравляю всех! Скептики и хейтеры посрамлены в очередной раз! А все мы верим твердо в героев олимпийского спорта», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
За золотую медаль в парном разряде Андреева и Шнайдер сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини, которые являются третьими «сеяными» на турнире. Финал состоится 4 августа.