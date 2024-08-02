Губерниев — о выходе Андреевой и Шнайдер в финал Олимпиады: «Весь мир знает, что девчонки из России»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выходе россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финал Олимпийских игр в Париже.

«Это важнейшая история для развития спорта в стране! Поздравляю всех! Скептики и хейтеры посрамлены в очередной раз! А все мы верим твердо в героев олимпийского спорта», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

За золотую медаль в парном разряде Андреева и Шнайдер сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини, которые являются третьими «сеяными» на турнире. Финал состоится 4 августа.