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Париж-2024

Сегодня, 14:27

Хачанова могут не допустить на Олимпиаду-2024 из-за георгиевской ленты

Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист, 18-я ракетка мира Карен Хачанов может быть не допущен на летние Олимпийские игры-2024 в Париже из-за георгиевской ленты, которую он опубликовал в социальных сетях в День Победы, 9 мая.

Некоторые пользовали под постом Хачанова требуют отстранить спортсмена от международных турниров.

«Карен Хачанов должен быть отстранен», — написал один из пользователей.

«Ого, большинство российских игроков показывают свое истинное лицо», — прокомментировал болельщик.

В декабре 2023 года МОК допустил на Олимпиаду спортсменов из России в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом россияне не допущены на церемонию открытия Игр и не будут учтены в медальном зачете. Также российские атлеты не смогут выступить в командных видах спорта.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Теннис
Олимпиада
Карен Хачанов
МОК
20
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