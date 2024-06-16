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Париж-2024

Сегодня, 00:29

Хольгер Руне сыграет на Олимпиаде в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Датский теннисист Хольгер Руне сыграет на Олимпиаде в Париже.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации тенниса Дании. Игры в Париже станут первыми для 21-летнего теннисиста.

В июне Руне дошел до четвертого круга «Ролан Гаррос». Там датчанин уступил немцу Александру Звереву (6:4, 1:6, 7:5, 6:7 (2:7), 2:6), который стал финалистом Открытого чемпионата Франции.

Олимпийский турнир по теннису в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа на стадионе «Ролан Гаррос». Участие в соревнованиях примут 172 спорстмена в 5 дисциплинах (одиночный разряд как для мужчин, так и для женщин; парный разряд, а также микст с участием как женщины, так и мужчины).

Теннис
Олимпиада
Хольгер Руне
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