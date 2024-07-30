Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 22:00

Свентек обыграла китаянку Сиюй и вышла в 1/4 финала Олимпиады-2024

Telegram Дзен

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек обыграла в двух сетах китаянку Ван Сиюй и вышла в четвертьфинал одиночного турнира Олимпийских игр-2024 — 6:3, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 51 минуту. Свентек ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. У Сю один эйс, ни одной двойной и два реализованных брейка из восьми.

В четвертьфинале олимпийского турнира Свентек встретится с американкой Даниэль Коллинс (9-я ракетка мира).

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

3-й круг

Ига Свентек (Польша) — Ван Сиюй (Китай) — 6:3, 6:4

«Stade Roland Garros».

Теннис
Олимпиада
Ига Свентек
2
Обсудить
Читайте также
Несколько спортсменов заразились коронавирусом на Олимпиаде в Париже
Таджикский дзюдоист отказался от рукопожатия с соперником из Израиля
Проваливших гендерный тест боксеров допустили до женских соревнований на ОИ
Соболев в тупике и не нужен «Зениту», Пиняева вынуждают стать красно-белым, новая цель Амарала — 19-летний узбек. Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина ФРГ Кригера
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
Популярное видео
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Британский теннисист Дрейпер пожаловался на нехватку холодной воды на Олимпиаде в Париже