Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 04:44

Роднина: «Андреева и Шнайдер завоевали медаль для себя, для страны и для наших болельщиков»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала выступление российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпийских играх-2024.
«У нас в стране не транслируют Олимпиаду, спортсмены поехали в ограниченных количествах. Все это приводит к падению интереса для всех, поэтому не смотрела Олимпийские игры, но за наших девочек очень рада. Все было в такой борьбе и так неожиданно. Конечно, у нас не могли поехать все спортсмены из-за странных отборов. Но даже в такой сложной ситуации теннисистки смогли выйти в финал, где очень достойно боролись.

А вот решать, награждать их в России или нет, будет ОКР. Они будут обращаться к правительству, чтобы наши теннисистки получили премии. Не надо волноваться на этот счет. Я счастлива, что девочки показали себя. Они завоевали медаль для себя, для страны и для наших болельщиков», — цитирует Sport24 Роднину.

Российские теннисистки в финале Олимпиады уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани (6:2, 1:6, 7:10) и стали обладательницами серебряных медалей.

Источник: Sport24
Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
1
Обсудить
Читайте также
В Париже одиннадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
Боксерша из Алжира отказалсь отвечать на вопрос о результатах гендерных тестов
Таксист потребовал у пассажирки показать ему грудь и снял это на камеру
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
«Сбер» с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке
Захарова назвала сенсационными новые детали покушения на Трампа
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко: «Андреева и Шнайдер провели великолепный турнир на Олимпиаде-2024»