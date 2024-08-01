Испанские теннисистки победили украинок и стали соперницами россиянок Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде

Испанские теннисистки Кристина Букша и Сара Соррибес-Тормо обыграли украинок Людмилу Киченок и Надежду Киченок в четвертьфинале парного разряда на Олимпиаде-2024.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счетом 6:3, 2:6, 12:10 в пользу испанского дуэта. При этом представительницы Испании отыгрались с 3-7 на решающем тай-брейке.

В полуфинале Игр в Париже Букша и Сара Соррибес-Тормо встретятся с россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер, которые ранее выбили с парного турнира олимпийских чемпионок 2020 года Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии со счетом (6:1, 7:5).