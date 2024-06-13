ITF допустила всех российских теннисистов к участию в Олимпийских играх в Париже

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила всех россиян к участию в Олимпиаде в Париже.

Он отметил, что на согласование в ITF были отправлены фамилии всех игроков, которые вошли в первую сотню.

«Мы получили ответ, что они не вызвали никаких нареканий. Теперь до 19 июня отправим в ITF окончательную заявку. С МОК ее будет согласовывать сама международная федерация», — цитирует Тарпищева РИА «Новости».

Согласно рейтингу на Олимпиаду в Париже у мужчин должны отправиться Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, у женщин — Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

В декабре 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.