Кафельников назвал обидным поражение Андреевой и Шнайдер в финале Олимпиады

Сегодня, 20:36
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финале парного турнира Олимпиады-2024.
Российские теннисистки уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани — 6:2, 1:6, 7:10.
«Обидное поражение», — сказал Кафельников «СЭ».
До этого единственный раз россиянки выходили в финал парного теннисного турнира на Играх-2016 в Рио: тогда Елена Веснина и Екатерина Макарова обыграли швейцарок Тимеа Бачински и Мартину Хингис.
Софья Грецкая