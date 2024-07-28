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Париж-2024

Сегодня, 19:25

Кафельников назвал сенсационным поражение Андреевой в первом круге Олимпиады

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший российский теннисист Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Мирры Андреевой в игре против польки Магды Линетт (3:6, 4:6) в первом круге олимпийского теннисного турнира в Париже.

«Это поражение можно отнести к разряду сенсаций. У нее не хватило сил? Могло случиться все, что угодно. Надо узнать у нее. Думаю, у Мирры еще будет шанс на Олимпиаде. Все мы будем следить за ее выступлениями в паре и миксте», — сказал Кафельников «СЭ».

Во втором круге польская теннисистка сыграет с итальянкой Ясмин Паолини. Андреева в Париже также выступает в миксте с Даниилом Медведевым и в паре с Дианой Шнайдер.

Теннис
Даниил Медведев
Диана Шнайдер
Евгений Кафельников
Мирра Андреева
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