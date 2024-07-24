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Париж-2024

Сегодня, 19:45

Кафельников — о паре Медведева и Андреевой в миксте на олимпиаде: «Трудно представить, что они могут показать»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший российский теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от выступления россиян Даниила Медведева и Мирры Андреевой в миксте на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Чего ожидаю от выступления Даниила Медведева и Мирры Андреевой в миксте на Олимпиаде в Париже? Честно говоря, даже не знаю. На сегодняшний день трудно представить и понять, что они могут показать вместе», — приводит слова Кафельникова Legalbet.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа на стадионе «Ролан Гаррос».

Источник: Legalbet
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
Мирра Андреева
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