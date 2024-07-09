Кафельников заявил, что верит в Веснину на Олимпиаде в Париже

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что российская теннисистка Елена Веснина примет участие в Олимпийских играх в Париже.

«Лена — молодец. Мы все верим. Молодец, что едет. Я рад за нее», — сказал Кафельников «СЭ».

Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года. В теннисном турнире от России также примут участие Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер.

Планируется, что Веснина будет выступать в паре с Александровой. Кроме того, в парах сыграют Андреева и Шнайдер, Медведев и Сафиуллин.

Денис Сафронов